Валюты / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026
25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HNNAZ за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.9700, а максимальная — 25.0000.
Следите за динамикой Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
24.9700 25.0000
Годовой диапазон
23.8500 25.5700
- Предыдущее закрытие
- 24.9200
- Open
- 24.9900
- Bid
- 25.0000
- Ask
- 25.0030
- Low
- 24.9700
- High
- 25.0000
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 0.81%
- 6-месячное изменение
- 0.89%
- Годовое изменение
- 3.33%
