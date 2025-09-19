クォートセクション
通貨 / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026

25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HNNAZの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9700の安値と25.0000の高値で取引されました。

Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
24.9700 25.0000
1年のレンジ
23.8500 25.5700
以前の終値
24.9200
始値
24.9900
買値
25.0000
買値
25.0030
安値
24.9700
高値
25.0000
出来高
6
1日の変化
0.32%
1ヶ月の変化
0.81%
6ヶ月の変化
0.89%
1年の変化
3.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K