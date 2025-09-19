通貨 / HNNAZ
HNNAZ: Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026
25.0000 USD 0.0800 (0.32%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
HNNAZの今日の為替レートは、0.32%変化しました。日中、通貨は1あたり24.9700の安値と25.0000の高値で取引されました。
Hennessy Advisors Inc - 4.875% Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.9700 25.0000
1年のレンジ
23.8500 25.5700
- 以前の終値
- 24.9200
- 始値
- 24.9900
- 買値
- 25.0000
- 買値
- 25.0030
- 安値
- 24.9700
- 高値
- 25.0000
- 出来高
- 6
- 1日の変化
- 0.32%
- 1ヶ月の変化
- 0.81%
- 6ヶ月の変化
- 0.89%
- 1年の変化
- 3.33%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K