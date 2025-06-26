FiyatlarBölümler
Dövizler / HFWA
Geri dön - Hisse senetleri

HFWA: Heritage Financial Corporation

24.77 USD 0.42 (1.67%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HFWA fiyatı bugün -1.67% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.75 ve Yüksek fiyatı olarak 25.11 aralığında işlem gördü.

Heritage Financial Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HFWA haberleri

Günlük aralık
24.75 25.11
Yıllık aralık
19.84 27.58
Önceki kapanış
25.19
Açılış
25.11
Satış
24.77
Alış
25.07
Düşük
24.75
Yüksek
25.11
Hacim
755
Günlük değişim
-1.67%
Aylık değişim
3.12%
6 aylık değişim
-0.20%
Yıllık değişim
15.26%
21 Eylül, Pazar