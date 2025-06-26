货币 / HFWA
HFWA: Heritage Financial Corporation
24.03 USD 0.21 (0.87%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日HFWA汇率已更改-0.87%。当日，交易品种以低点23.77和高点24.18进行交易。
关注Heritage Financial Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
HFWA新闻
日范围
23.77 24.18
年范围
19.84 27.58
- 前一天收盘价
- 24.24
- 开盘价
- 24.14
- 卖价
- 24.03
- 买价
- 24.33
- 最低价
- 23.77
- 最高价
- 24.18
- 交易量
- 430
- 日变化
- -0.87%
- 月变化
- 0.04%
- 6个月变化
- -3.18%
- 年变化
- 11.82%
