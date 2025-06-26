Währungen / HFWA
HFWA: Heritage Financial Corporation
24.92 USD 0.27 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HFWA hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.92 bis zu einem Hoch von 25.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die Heritage Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
24.92 25.11
Jahresspanne
19.84 27.58
- Vorheriger Schlusskurs
- 25.19
- Eröffnung
- 25.11
- Bid
- 24.92
- Ask
- 25.22
- Tief
- 24.92
- Hoch
- 25.11
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -1.07%
- Monatsänderung
- 3.75%
- 6-Monatsänderung
- 0.40%
- Jahresänderung
- 15.96%
