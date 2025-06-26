KurseKategorien
Währungen / HFWA
Zurück zum Aktien

HFWA: Heritage Financial Corporation

24.92 USD 0.27 (1.07%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von HFWA hat sich für heute um -1.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.92 bis zu einem Hoch von 25.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die Heritage Financial Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HFWA News

Tagesspanne
24.92 25.11
Jahresspanne
19.84 27.58
Vorheriger Schlusskurs
25.19
Eröffnung
25.11
Bid
24.92
Ask
25.22
Tief
24.92
Hoch
25.11
Volumen
35
Tagesänderung
-1.07%
Monatsänderung
3.75%
6-Monatsänderung
0.40%
Jahresänderung
15.96%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K