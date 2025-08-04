Dövizler / GYRO
GYRO: Gyrodyne, LLC
10.01 USD 0.10 (0.99%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GYRO fiyatı bugün -0.99% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.52 ve Yüksek fiyatı olarak 10.01 aralığında işlem gördü.
Gyrodyne, LLC hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GYRO haberleri
Günlük aralık
9.52 10.01
Yıllık aralık
6.80 11.95
- Önceki kapanış
- 10.11
- Açılış
- 9.67
- Satış
- 10.01
- Alış
- 10.31
- Düşük
- 9.52
- Yüksek
- 10.01
- Hacim
- 7
- Günlük değişim
- -0.99%
- Aylık değişim
- -1.86%
- 6 aylık değişim
- 20.17%
- Yıllık değişim
- 28.33%
21 Eylül, Pazar