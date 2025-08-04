QuotazioniSezioni
GYRO
GYRO: Gyrodyne, LLC

10.01 USD 0.10 (0.99%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GYRO ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.52 e ad un massimo di 10.01.

Segui le dinamiche di Gyrodyne, LLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
9.52 10.01
Intervallo Annuale
6.80 11.95
Chiusura Precedente
10.11
Apertura
9.67
Bid
10.01
Ask
10.31
Minimo
9.52
Massimo
10.01
Volume
7
Variazione giornaliera
-0.99%
Variazione Mensile
-1.86%
Variazione Semestrale
20.17%
Variazione Annuale
28.33%
21 settembre, domenica