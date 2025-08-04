Valute / GYRO
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GYRO: Gyrodyne, LLC
10.01 USD 0.10 (0.99%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GYRO ha avuto una variazione del -0.99% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.52 e ad un massimo di 10.01.
Segui le dinamiche di Gyrodyne, LLC. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GYRO News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Gyrodyne stock soars after $28.7M land sale agreement
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
Intervallo Giornaliero
9.52 10.01
Intervallo Annuale
6.80 11.95
- Chiusura Precedente
- 10.11
- Apertura
- 9.67
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Minimo
- 9.52
- Massimo
- 10.01
- Volume
- 7
- Variazione giornaliera
- -0.99%
- Variazione Mensile
- -1.86%
- Variazione Semestrale
- 20.17%
- Variazione Annuale
- 28.33%
21 settembre, domenica