통화 / GYRO
GYRO: Gyrodyne, LLC
10.01 USD 0.10 (0.99%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GYRO 환율이 오늘 -0.99%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.52이고 고가는 10.01이었습니다.
Gyrodyne, LLC 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GYRO News
일일 변동 비율
9.52 10.01
년간 변동
6.80 11.95
- 이전 종가
- 10.11
- 시가
- 9.67
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- 저가
- 9.52
- 고가
- 10.01
- 볼륨
- 7
- 일일 변동
- -0.99%
- 월 변동
- -1.86%
- 6개월 변동
- 20.17%
- 년간 변동율
- 28.33%
20 9월, 토요일