GYRO: Gyrodyne, LLC
10.11 USD 0.08 (0.79%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GYRO para hoje mudou para -0.79%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 10.11 e o mais alto foi 10.15.
Veja a dinâmica do par de moedas Gyrodyne, LLC. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GYRO Notícias
Faixa diária
10.11 10.15
Faixa anual
6.80 11.95
- Fechamento anterior
- 10.19
- Open
- 10.15
- Bid
- 10.11
- Ask
- 10.41
- Low
- 10.11
- High
- 10.15
- Volume
- 4
- Mudança diária
- -0.79%
- Mudança mensal
- -0.88%
- Mudança de 6 meses
- 21.37%
- Mudança anual
- 29.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh