GYRO: Gyrodyne, LLC
10.19 USD 0.23 (2.31%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GYRO за сегодня изменился на 2.31%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.91, а максимальная — 10.90.
Следите за динамикой Gyrodyne, LLC. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости GYRO
Дневной диапазон
9.91 10.90
Годовой диапазон
6.80 11.95
- Предыдущее закрытие
- 9.96
- Open
- 9.91
- Bid
- 10.19
- Ask
- 10.49
- Low
- 9.91
- High
- 10.90
- Объем
- 6
- Дневное изменение
- 2.31%
- Месячное изменение
- -0.10%
- 6-месячное изменение
- 22.33%
- Годовое изменение
- 30.64%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.