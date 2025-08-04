Devises / GYRO
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GYRO: Gyrodyne, LLC
10.01 USD 0.10 (0.99%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GYRO a changé de -0.99% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.52 et à un maximum de 10.01.
Suivez la dynamique Gyrodyne, LLC. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GYRO Nouvelles
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Gyrodyne stock soars after $28.7M land sale agreement
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
Range quotidien
9.52 10.01
Range Annuel
6.80 11.95
- Clôture Précédente
- 10.11
- Ouverture
- 9.67
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Plus Bas
- 9.52
- Plus Haut
- 10.01
- Volume
- 7
- Changement quotidien
- -0.99%
- Changement Mensuel
- -1.86%
- Changement à 6 Mois
- 20.17%
- Changement Annuel
- 28.33%
20 septembre, samedi