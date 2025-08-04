Währungen / GYRO
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GYRO: Gyrodyne, LLC
10.01 USD 0.10 (0.99%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GYRO hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 10.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gyrodyne, LLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GYRO News
- Why Robinhood Shares Are Trading Higher By Over 7%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - CDT Equity (NASDAQ:CDT), Acrivon Therapeutics (NASDAQ:ACRV)
- Gyrodyne stock soars after $28.7M land sale agreement
- Why CommScope Shares Are Trading Higher By Around 40%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Adial Pharmaceuticals (NASDAQ:ADIL), ATA Creativity Global (NASDAQ:AACG)
Tagesspanne
9.52 10.01
Jahresspanne
6.80 11.95
- Vorheriger Schlusskurs
- 10.11
- Eröffnung
- 9.52
- Bid
- 10.01
- Ask
- 10.31
- Tief
- 9.52
- Hoch
- 10.01
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -0.99%
- Monatsänderung
- -1.86%
- 6-Monatsänderung
- 20.17%
- Jahresänderung
- 28.33%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K