GYRO: Gyrodyne, LLC

10.01 USD 0.10 (0.99%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GYRO hat sich für heute um -0.99% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.52 bis zu einem Hoch von 10.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Gyrodyne, LLC-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

GYRO News

Tagesspanne
9.52 10.01
Jahresspanne
6.80 11.95
Vorheriger Schlusskurs
10.11
Eröffnung
9.52
Bid
10.01
Ask
10.31
Tief
9.52
Hoch
10.01
Volumen
6
Tagesänderung
-0.99%
Monatsänderung
-1.86%
6-Monatsänderung
20.17%
Jahresänderung
28.33%
