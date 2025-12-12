GSRF hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün GSR IV Acquisition Corp. hisse senedi 9.97 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.96 - 9.99 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.99 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 34 değerine ulaştı. GSRF canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

GSR IV Acquisition Corp. hisse senedi temettü ödüyor mu? GSR IV Acquisition Corp. hisse senedi şu anda 9.97 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.25% ve USD değerlerini izler. GSRF hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GSRF hisse senedi nasıl alınır? GSR IV Acquisition Corp. hisselerini şu anki 9.97 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.97 ve Ask 10.27 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 34 ve günlük değişim oranı -0.20% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GSRF fiyat hareketlerini takip edin.

GSRF hisse senedine nasıl yatırım yapılır? GSR IV Acquisition Corp. hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.96 - 10.20 ve mevcut fiyatı 9.97 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.97 veya Ask 10.27 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı -0.50% ve 6 aylık değişim oranı -2.25% değerlerini karşılaştırır. GSRF fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

GSR IV Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? GSR IV Acquisition Corp. hisse senedi yıllık olarak 10.20 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.96 - 10.20). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.99 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak GSR IV Acquisition Corp. performansını takip edin.

GSR IV Acquisition Corp. hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.97 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.96 - 10.20 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GSRF fiyat hareketlerini izleyin.