GSRF: GSR IV Acquisition Corp.

9.97 USD 0.02 (0.20%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс GSRF за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.99.

Следите за динамикой GSR IV Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GSRF сегодня?

GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) сегодня оценивается на уровне 9.97. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.99, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSRF в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям GSR IV Acquisition Corp.?

GSR IV Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.25% и USD. Отслеживайте движения GSRF на графике в реальном времени.

Как купить акции GSRF?

Вы можете купить акции GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) по текущей цене 9.97. Ордера обычно размещаются около 9.97 или 10.27, тогда как 34 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSRF на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GSRF?

Инвестирование в GSR IV Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.96 - 10.20 и текущей цены 9.97. Многие сравнивают -0.50% и -2.25% перед размещением ордеров на 9.97 или 10.27. Изучайте ежедневные изменения цены GSRF на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции GSR IV Acquisition Corp.?

Самая высокая цена GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.96 - 10.20, сравнение с 9.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GSR IV Acquisition Corp. на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции GSR IV Acquisition Corp.?

Самая низкая цена GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) за год составила 9.96. Сравнение с текущими 9.97 и 9.96 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSRF во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GSRF?

В прошлом GSR IV Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.99 и -2.25% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.96 9.99
Годовой диапазон
9.96 10.20
Предыдущее закрытие
9.99
Open
9.99
Bid
9.97
Ask
10.27
Low
9.96
High
9.99
Объем
34
Дневное изменение
-0.20%
Месячное изменение
-0.50%
6-месячное изменение
-2.25%
Годовое изменение
-2.25%
