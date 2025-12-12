- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GSRF: GSR IV Acquisition Corp.
Курс GSRF за сегодня изменился на -0.20%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.96, а максимальная — 9.99.
Следите за динамикой GSR IV Acquisition Corp.. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GSRF сегодня?
GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) сегодня оценивается на уровне 9.97. Инструмент торгуется в пределах 9.96 - 9.99, вчерашнее закрытие составило 9.99, а торговый объем достиг 34. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GSRF в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям GSR IV Acquisition Corp.?
GSR IV Acquisition Corp. в настоящее время оценивается в 9.97. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.25% и USD. Отслеживайте движения GSRF на графике в реальном времени.
Как купить акции GSRF?
Вы можете купить акции GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) по текущей цене 9.97. Ордера обычно размещаются около 9.97 или 10.27, тогда как 34 и -0.20% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GSRF на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GSRF?
Инвестирование в GSR IV Acquisition Corp. предполагает учет годового диапазона 9.96 - 10.20 и текущей цены 9.97. Многие сравнивают -0.50% и -2.25% перед размещением ордеров на 9.97 или 10.27. Изучайте ежедневные изменения цены GSRF на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции GSR IV Acquisition Corp.?
Самая высокая цена GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) за последний год составила 10.20. Акции заметно колебались в пределах 9.96 - 10.20, сравнение с 9.99 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику GSR IV Acquisition Corp. на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции GSR IV Acquisition Corp.?
Самая низкая цена GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) за год составила 9.96. Сравнение с текущими 9.97 и 9.96 - 10.20 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GSRF во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GSRF?
В прошлом GSR IV Acquisition Corp. проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.99 и -2.25% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.99
- Open
- 9.99
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.96
- High
- 9.99
- Объем
- 34
- Дневное изменение
- -0.20%
- Месячное изменение
- -0.50%
- 6-месячное изменение
- -2.25%
- Годовое изменение
- -2.25%
- Акт.
- 414
- Прог.
- Пред.
- 413
- Акт.
- 548
- Прог.
- Пред.
- 549
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.