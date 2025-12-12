- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GSRF: GSR IV Acquisition Corp.
Der Wechselkurs von GSRF hat sich für heute um -0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.96 bis zu einem Hoch von 9.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die GSR IV Acquisition Corp.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GSRF heute?
Die Aktie von GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) notiert heute bei 9.97. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.96 - 9.99 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.99 und das Handelsvolumen erreichte 34. Das Live-Chart von GSRF zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GSRF Dividenden?
GSR IV Acquisition Corp. wird derzeit mit 9.97 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.25% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GSRF zu verfolgen.
Wie kaufe ich GSRF-Aktien?
Sie können Aktien von GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) zum aktuellen Kurs von 9.97 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.97 oder 10.27 platziert, während 34 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GSRF auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GSRF-Aktien?
Bei einer Investition in GSR IV Acquisition Corp. müssen die jährliche Spanne 9.96 - 10.20 und der aktuelle Kurs 9.97 berücksichtigt werden. Viele vergleichen -0.50% und -2.25%, bevor sie Orders zu 9.97 oder 10.27 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GSRF.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von GSR IV Acquisition Corp.?
Der höchste Kurs von GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) im vergangenen Jahr lag bei 10.20. Innerhalb von 9.96 - 10.20 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.99 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von GSR IV Acquisition Corp. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von GSR IV Acquisition Corp.?
Der niedrigste Kurs von GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) im Laufe des Jahres betrug 9.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.97 und der Spanne 9.96 - 10.20 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GSRF live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GSRF statt?
GSR IV Acquisition Corp. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.99 und -2.25% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.99
- Eröffnung
- 9.99
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Tief
- 9.96
- Hoch
- 9.99
- Volumen
- 34
- Tagesänderung
- -0.20%
- Monatsänderung
- -0.50%
- 6-Monatsänderung
- -2.25%
- Jahresänderung
- -2.25%
- Akt
- 414
- Erw
- Vorh
- 413
- Akt
- 548
- Erw
- Vorh
- 549
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh