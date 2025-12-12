クォートセクション
通貨 / GSRF
GSRF: GSR IVアクイジション

9.97 USD 0.02 (0.20%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

GSRFの今日の為替レートは、-0.20%変化しました。日中、通貨は1あたり9.96の安値と9.99の高値で取引されました。

GSR IVアクイジションダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

GSRF株の現在の価格は？

GSR IVアクイジションの株価は本日9.97です。9.96 - 9.99内で取引され、前日の終値は9.99、取引量は34に達しました。GSRFのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

GSR IVアクイジションの株は配当を出しますか？

GSR IVアクイジションの現在の価格は9.97です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.25%やUSDにも注目します。GSRFの動きはライブチャートで確認できます。

GSRF株を買う方法は？

GSR IVアクイジションの株は現在9.97で購入可能です。注文は通常9.97または10.27付近で行われ、34や-0.20%が市場の動きを示します。GSRFの最新情報はライブチャートで確認できます。

GSRF株に投資する方法は？

GSR IVアクイジションへの投資では、年間の値幅9.96 - 10.20と現在の9.97を考慮します。注文は多くの場合9.97や10.27で行われる前に、-0.50%や-2.25%と比較されます。GSRFの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

GSR IVアクイジションの株の最高値は？

GSR IVアクイジションの過去1年の最高値は10.20でした。9.96 - 10.20内で株価は大きく変動し、9.99と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。GSR IVアクイジションのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

GSR IVアクイジションの株の最低値は？

GSR IVアクイジション(GSRF)の年間最安値は9.96でした。現在の9.97や9.96 - 10.20と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GSRFの動きはライブチャートで確認できます。

GSRFの株式分割はいつ行われましたか？

GSR IVアクイジションは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.99、-2.25%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.96 9.99
1年のレンジ
9.96 10.20
以前の終値
9.99
始値
9.99
買値
9.97
買値
10.27
安値
9.96
高値
9.99
出来高
34
1日の変化
-0.20%
1ヶ月の変化
-0.50%
6ヶ月の変化
-2.25%
1年の変化
-2.25%
