- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GSRF: GSR IV Acquisition Corp.
Il tasso di cambio GSRF ha avuto una variazione del -0.20% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.96 e ad un massimo di 9.99.
Segui le dinamiche di GSR IV Acquisition Corp.. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni GSRF oggi?
Oggi le azioni GSR IV Acquisition Corp. sono prezzate a 9.97. Viene scambiato all'interno di 9.96 - 9.99, la chiusura di ieri è stata 9.99 e il volume degli scambi ha raggiunto 34. Il grafico dei prezzi in tempo reale di GSRF mostra questi aggiornamenti.
Le azioni GSR IV Acquisition Corp. pagano dividendi?
GSR IV Acquisition Corp. è attualmente valutato a 9.97. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.25% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di GSRF.
Come acquistare azioni GSRF?
Puoi acquistare azioni GSR IV Acquisition Corp. al prezzo attuale di 9.97. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.97 o 10.27, mentre 34 e -0.20% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di GSRF sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni GSRF?
Investire in GSR IV Acquisition Corp. implica considerare l'intervallo annuale 9.96 - 10.20 e il prezzo attuale 9.97. Molti confrontano -0.50% e -2.25% prima di effettuare ordini su 9.97 o 10.27. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di GSRF con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni GSR IV Acquisition Corp.?
Il prezzo massimo di GSR IV Acquisition Corp. nell'ultimo anno è stato 10.20. All'interno di 9.96 - 10.20, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.99 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di GSR IV Acquisition Corp. utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni GSR IV Acquisition Corp.?
Il prezzo più basso di GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) nel corso dell'anno è stato 9.96. Confrontandolo con gli attuali 9.97 e 9.96 - 10.20 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda GSRF muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di GSRF?
GSR IV Acquisition Corp. ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.99 e -2.25%.
- Chiusura Precedente
- 9.99
- Apertura
- 9.99
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Minimo
- 9.96
- Massimo
- 9.99
- Volume
- 34
- Variazione giornaliera
- -0.20%
- Variazione Mensile
- -0.50%
- Variazione Semestrale
- -2.25%
- Variazione Annuale
- -2.25%
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 413
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 549
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev