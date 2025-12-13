- Panorámica
GSRF: GSR IV Acquisition Corp.
El tipo de cambio de GSRF de hoy ha cambiado un 0.10%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.98, mientras que el máximo ha alcanzado 9.98.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GSR IV Acquisition Corp.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de GSRF hoy?
GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) se evalúa hoy en 9.98. El instrumento se negocia dentro de 9.98 - 9.98; el cierre de ayer ha sido 9.97 y el volumen comercial ha alcanzado 1. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GSRF en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de GSR IV Acquisition Corp.?
GSR IV Acquisition Corp. se evalúa actualmente en 9.98. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -2.16% y USD. Monitoree los movimientos de GSRF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de GSRF?
Puede comprar acciones de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) al precio actual de 9.98. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.98 o 10.28, mientras que 1 y 0.00% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GSRF en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de GSRF?
Invertir en GSR IV Acquisition Corp. implica tener en cuenta el rango anual 9.96 - 10.20 y el precio actual 9.98. Muchos comparan -0.40% y -2.16% antes de colocar órdenes en 9.98 o 10.28. Estudie los cambios diarios de precios de GSRF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de GSR IV Acquisition Corp.?
El precio más alto de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) en el último año ha sido 10.20. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 9.96 - 10.20, una comparación con 9.97 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de GSR IV Acquisition Corp. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de GSR IV Acquisition Corp.?
El precio más bajo de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) para el año ha sido 9.96. La comparación con los actuales 9.98 y 9.96 - 10.20 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GSRF en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GSRF?
En el pasado, GSR IV Acquisition Corp. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.97 y -2.16% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 9.97
- Open
- 9.98
- Bid
- 9.98
- Ask
- 10.28
- Low
- 9.98
- High
- 9.98
- Volumen
- 1
- Cambio diario
- 0.10%
- Cambio mensual
- -0.40%
- Cambio a 6 meses
- -2.16%
- Cambio anual
- -2.16%