- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GSRF: GSR IV Acquisition Corp.
A taxa do GSRF para hoje mudou para -0.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.96 e o mais alto foi 9.99.
Veja a dinâmica do par de moedas GSR IV Acquisition Corp.. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GSRF hoje?
Hoje GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) está avaliado em 9.97. O instrumento é negociado dentro de 9.96 - 9.99, o fechamento de ontem foi 9.99, e o volume de negociação atingiu 34. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GSRF em tempo real.
As ações de GSR IV Acquisition Corp. pagam dividendos?
Atualmente GSR IV Acquisition Corp. está avaliado em 9.97. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.25% e USD. Monitore os movimentos de GSRF no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GSRF?
Você pode comprar ações de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) pelo preço atual 9.97. Ordens geralmente são executadas perto de 9.97 ou 10.27, enquanto 34 e -0.20% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GSRF no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GSRF?
Investir em GSR IV Acquisition Corp. envolve considerar a faixa anual 9.96 - 10.20 e o preço atual 9.97. Muitos comparam -0.50% e -2.25% antes de enviar ordens em 9.97 ou 10.27. Estude as mudanças diárias de preço de GSRF no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações GSR IV Acquisition Corp.?
O maior preço de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) no último ano foi 10.20. As ações oscilaram bastante dentro de 9.96 - 10.20, e a comparação com 9.99 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de GSR IV Acquisition Corp. no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações GSR IV Acquisition Corp.?
O menor preço de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) no ano foi 9.96. A comparação com o preço atual 9.97 e 9.96 - 10.20 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GSRF em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GSRF?
No passado GSR IV Acquisition Corp. passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.99 e -2.25% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.99
- Open
- 9.99
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Low
- 9.96
- High
- 9.99
- Volume
- 34
- Mudança diária
- -0.20%
- Mudança mensal
- -0.50%
- Mudança de 6 meses
- -2.25%
- Mudança anual
- -2.25%
- Atu.
- 414
- Projeç.
- Prév.
- 413
- Atu.
- 548
- Projeç.
- Prév.
- 549
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.