GSRF: GSR IV Acquisition Corp.
Le taux de change de GSRF a changé de -0.20% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.96 et à un maximum de 9.99.
Suivez la dynamique GSR IV Acquisition Corp.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GSRF aujourd'hui ?
L'action GSR IV Acquisition Corp. est cotée à 9.97 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.96 - 9.99, a clôturé hier à 9.99 et son volume d'échange a atteint 34. Le graphique en temps réel du cours de GSRF présente ces mises à jour.
L'action GSR IV Acquisition Corp. verse-t-elle des dividendes ?
GSR IV Acquisition Corp. est actuellement valorisé à 9.97. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.25% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GSRF.
Comment acheter des actions GSRF ?
Vous pouvez acheter des actions GSR IV Acquisition Corp. au cours actuel de 9.97. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.97 ou de 10.27, le 34 et le -0.20% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GSRF sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GSRF ?
Investir dans GSR IV Acquisition Corp. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.96 - 10.20 et le prix actuel 9.97. Beaucoup comparent -0.50% et -2.25% avant de passer des ordres à 9.97 ou 10.27. Consultez le graphique du cours de GSRF en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action GSR IV Acquisition Corp. ?
Le cours le plus élevé de GSR IV Acquisition Corp. l'année dernière était 10.20. Au cours de 9.96 - 10.20, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.99 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de GSR IV Acquisition Corp. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action GSR IV Acquisition Corp. ?
Le cours le plus bas de GSR IV Acquisition Corp. (GSRF) sur l'année a été 9.96. Sa comparaison avec 9.97 et 9.96 - 10.20 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GSRF sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GSRF a-t-elle été divisée ?
GSR IV Acquisition Corp. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.99 et -2.25% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.99
- Ouverture
- 9.99
- Bid
- 9.97
- Ask
- 10.27
- Plus Bas
- 9.96
- Plus Haut
- 9.99
- Volume
- 34
- Changement quotidien
- -0.20%
- Changement Mensuel
- -0.50%
- Changement à 6 Mois
- -2.25%
- Changement Annuel
- -2.25%
