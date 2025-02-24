- Genel bakış
GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest
GRX fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.23 ve Yüksek fiyatı olarak 9.33 aralığında işlem gördü.
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GRX haberleri
Sıkça sorulan sorular
GRX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedi 9.30 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.23 - 9.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 92 değerine ulaştı. GRX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedi temettü ödüyor mu?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedi şu anda 9.30 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.97% ve USD değerlerini izler. GRX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
GRX hisse senedi nasıl alınır?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisselerini şu anki 9.30 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.30 ve Ask 9.60 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 92 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GRX fiyat hareketlerini takip edin.
GRX hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.96 - 10.69 ve mevcut fiyatı 9.30 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.30 veya Ask 9.60 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.31% ve 6 aylık değişim oranı -5.10% değerlerini karşılaştırır. GRX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust hisse senedi yıllık olarak 10.69 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.96 - 10.69). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest performansını takip edin.
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.30 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.96 - 10.69 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GRX fiyat hareketlerini izleyin.
GRX hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 9.30 ve yıllık değişim oranı -9.97% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 9.30
- Açılış
- 9.26
- Satış
- 9.30
- Alış
- 9.60
- Düşük
- 9.23
- Yüksek
- 9.33
- Hacim
- 92
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 2.31%
- 6 aylık değişim
- -5.10%
- Yıllık değişim
- -9.97%
