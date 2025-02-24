GRX hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedi 9.30 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.23 - 9.33 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.30 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 92 değerine ulaştı. GRX canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedi temettü ödüyor mu? The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedi şu anda 9.30 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -9.97% ve USD değerlerini izler. GRX hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

GRX hisse senedi nasıl alınır? The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisselerini şu anki 9.30 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.30 ve Ask 9.60 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 92 ve günlük değişim oranı 0.43% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte GRX fiyat hareketlerini takip edin.

GRX hisse senedine nasıl yatırım yapılır? The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 8.96 - 10.69 ve mevcut fiyatı 9.30 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.30 veya Ask 9.60 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.31% ve 6 aylık değişim oranı -5.10% değerlerini karşılaştırır. GRX fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust hisse senedi yıllık olarak 10.69 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 8.96 - 10.69). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.30 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest performansını takip edin.

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) hisse senedi yıllık olarak en düşük 8.96 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.30 ve hareket ettiği yıllık aralık 8.96 - 10.69 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki GRX fiyat hareketlerini izleyin.