GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest

9.30 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.23, а максимальная — 9.33.

Следите за динамикой The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости GRX

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций GRX сегодня?

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) сегодня оценивается на уровне 9.30. Инструмент торгуется в пределах 9.23 - 9.33, вчерашнее закрытие составило 9.30, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRX в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest?

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 9.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.97% и USD. Отслеживайте движения GRX на графике в реальном времени.

Как купить акции GRX?

Вы можете купить акции The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) по текущей цене 9.30. Ордера обычно размещаются около 9.30 или 9.60, тогда как 92 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRX на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции GRX?

Инвестирование в The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 8.96 - 10.69 и текущей цены 9.30. Многие сравнивают 2.31% и -5.10% перед размещением ордеров на 9.30 или 9.60. Изучайте ежедневные изменения цены GRX на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?

Самая высокая цена Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) за последний год составила 10.69. Акции заметно колебались в пределах 8.96 - 10.69, сравнение с 9.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?

Самая низкая цена Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) за год составила 8.96. Сравнение с текущими 9.30 и 8.96 - 10.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRX во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций GRX?

В прошлом The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.30 и -9.97% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.23 9.33
Годовой диапазон
8.96 10.69
Предыдущее закрытие
9.30
Open
9.26
Bid
9.30
Ask
9.60
Low
9.23
High
9.33
Объем
92
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
2.31%
6-месячное изменение
-5.10%
Годовое изменение
-9.97%
