The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) сегодня оценивается на уровне 9.30. Инструмент торгуется в пределах 9.23 - 9.33, вчерашнее закрытие составило 9.30, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRX в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?

Самая высокая цена Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) за последний год составила 10.69. Акции заметно колебались в пределах 8.96 - 10.69, сравнение с 9.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.