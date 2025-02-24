- Обзор рынка
GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest
Курс GRX за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.23, а максимальная — 9.33.
Следите за динамикой The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций GRX сегодня?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) сегодня оценивается на уровне 9.30. Инструмент торгуется в пределах 9.23 - 9.33, вчерашнее закрытие составило 9.30, а торговый объем достиг 92. Всю динамику можно отследить на ценовом графике GRX в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest в настоящее время оценивается в 9.30. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -9.97% и USD. Отслеживайте движения GRX на графике в реальном времени.
Как купить акции GRX?
Вы можете купить акции The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) по текущей цене 9.30. Ордера обычно размещаются около 9.30 или 9.60, тогда как 92 и 0.43% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения GRX на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции GRX?
Инвестирование в The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest предполагает учет годового диапазона 8.96 - 10.69 и текущей цены 9.30. Многие сравнивают 2.31% и -5.10% перед размещением ордеров на 9.30 или 9.60. Изучайте ежедневные изменения цены GRX на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?
Самая высокая цена Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) за последний год составила 10.69. Акции заметно колебались в пределах 8.96 - 10.69, сравнение с 9.30 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?
Самая низкая цена Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) за год составила 8.96. Сравнение с текущими 9.30 и 8.96 - 10.69 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения GRX во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций GRX?
В прошлом The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.30 и -9.97% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.30
- Open
- 9.26
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Low
- 9.23
- High
- 9.33
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 2.31%
- 6-месячное изменение
- -5.10%
- Годовое изменение
- -9.97%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
-
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.