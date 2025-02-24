- Übersicht
GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest
Der Wechselkurs von GRX hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.23 bis zu einem Hoch von 9.33 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GRX News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von GRX heute?
Die Aktie von The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) notiert heute bei 9.30. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.23 - 9.33 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.30 und das Handelsvolumen erreichte 92. Das Live-Chart von GRX zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie GRX Dividenden?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest wird derzeit mit 9.30 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -9.97% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von GRX zu verfolgen.
Wie kaufe ich GRX-Aktien?
Sie können Aktien von The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) zum aktuellen Kurs von 9.30 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.30 oder 9.60 platziert, während 92 und 0.43% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von GRX auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in GRX-Aktien?
Bei einer Investition in The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest müssen die jährliche Spanne 8.96 - 10.69 und der aktuelle Kurs 9.30 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.31% und -5.10%, bevor sie Orders zu 9.30 oder 9.60 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von GRX.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?
Der höchste Kurs von Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) im vergangenen Jahr lag bei 10.69. Innerhalb von 8.96 - 10.69 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.30 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?
Der niedrigste Kurs von Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) im Laufe des Jahres betrug 8.96. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.30 und der Spanne 8.96 - 10.69 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von GRX live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von GRX statt?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.30 und -9.97% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.30
- Eröffnung
- 9.26
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Tief
- 9.23
- Hoch
- 9.33
- Volumen
- 92
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 2.31%
- 6-Monatsänderung
- -5.10%
- Jahresänderung
- -9.97%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 0.694 M
- Vorh
- 0.800 M
- Akt
-
- Erw
- -1.0%
- Vorh
- 20.5%
- Akt
-
- Erw
- 55.0
- Vorh
- 55.0
- Akt
-
- Erw
- 51.2
- Vorh
- 51.2
- Akt
-
- Erw
- 4.6%
- Vorh
- 4.6%
- Akt
-
- Erw
- 3.7%
- Vorh
- 3.7%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 418
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 548
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh