通貨 / GRX
GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest

9.30 USD 0.00 (0.00%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRXの今日の為替レートは、0.00%変化しました。日中、通貨は1あたり9.23の安値と9.33の高値で取引されました。

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

GRX News

よくあるご質問

GRX株の現在の価格は？

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestの株価は本日9.30です。9.23 - 9.33内で取引され、前日の終値は9.30、取引量は92に達しました。GRXのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestの株は配当を出しますか？

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestの現在の価格は9.30です。配当方針は会社によりますが、投資家は-9.97%やUSDにも注目します。GRXの動きはライブチャートで確認できます。

GRX株を買う方法は？

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestの株は現在9.30で購入可能です。注文は通常9.30または9.60付近で行われ、92や0.43%が市場の動きを示します。GRXの最新情報はライブチャートで確認できます。

GRX株に投資する方法は？

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestへの投資では、年間の値幅8.96 - 10.69と現在の9.30を考慮します。注文は多くの場合9.30や9.60で行われる前に、2.31%や-5.10%と比較されます。GRXの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trustの株の最高値は？

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trustの過去1年の最高値は10.69でした。8.96 - 10.69内で株価は大きく変動し、9.30と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trustの株の最低値は？

Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust(GRX)の年間最安値は8.96でした。現在の9.30や8.96 - 10.69と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。GRXの動きはライブチャートで確認できます。

GRXの株式分割はいつ行われましたか？

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interestは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.30、-9.97%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.23 9.33
1年のレンジ
8.96 10.69
以前の終値
9.30
始値
9.26
買値
9.30
買値
9.60
安値
9.23
高値
9.33
出来高
92
1日の変化
0.00%
1ヶ月の変化
2.31%
6ヶ月の変化
-5.10%
1年の変化
-9.97%
24 10月, 金曜日
12:30
USD
CPI前月比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI前月比
実際
期待
12:30
USD
CPI前年比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI前年比
実際
期待
12:30
USD
コアCPI n.s.a. 前月比
実際
期待
12:30
USD
CPI
実際
期待
14:00
USD
新築住宅販売戸数（New Home Sales）
実際
期待
0.694 M
0.800 M
14:00
USD
新築住宅販売戸数前月比
実際
期待
-1.0%
20.5%
14:00
USD
ミシガン大学消費者信頼感指数
実際
期待
55.0
55.0
14:00
USD
ミシガン大学消費者期待指数
実際
期待
51.2
51.2
14:00
USD
ミシガン大学期待インフレ
実際
期待
4.6%
4.6%
14:00
USD
ミシガン大学5年先期待インフレ
実際
期待
3.7%
3.7%
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
418
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
548
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待