GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest
Le taux de change de GRX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.23 et à un maximum de 9.33.
Suivez la dynamique The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action GRX aujourd'hui ?
L'action The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest est cotée à 9.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.23 - 9.33, a clôturé hier à 9.30 et son volume d'échange a atteint 92. Le graphique en temps réel du cours de GRX présente ces mises à jour.
L'action The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 9.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GRX.
Comment acheter des actions GRX ?
Vous pouvez acheter des actions The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest au cours actuel de 9.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.30 ou de 9.60, le 92 et le 0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GRX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action GRX ?
Investir dans The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.96 - 10.69 et le prix actuel 9.30. Beaucoup comparent 2.31% et -5.10% avant de passer des ordres à 9.30 ou 9.60. Consultez le graphique du cours de GRX en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust ?
Le cours le plus élevé de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust l'année dernière était 10.69. Au cours de 8.96 - 10.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust ?
Le cours le plus bas de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) sur l'année a été 8.96. Sa comparaison avec 9.30 et 8.96 - 10.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GRX sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action GRX a-t-elle été divisée ?
The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.30 et -9.97% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.30
- Ouverture
- 9.26
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Plus Bas
- 9.23
- Plus Haut
- 9.33
- Volume
- 92
- Changement quotidien
- 0.00%
- Changement Mensuel
- 2.31%
- Changement à 6 Mois
- -5.10%
- Changement Annuel
- -9.97%
