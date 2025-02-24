CotationsSections
GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest

9.30 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GRX a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.23 et à un maximum de 9.33.

Suivez la dynamique The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action GRX aujourd'hui ?

L'action The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest est cotée à 9.30 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.23 - 9.33, a clôturé hier à 9.30 et son volume d'échange a atteint 92. Le graphique en temps réel du cours de GRX présente ces mises à jour.

L'action The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest verse-t-elle des dividendes ?

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest est actuellement valorisé à 9.30. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -9.97% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de GRX.

Comment acheter des actions GRX ?

Vous pouvez acheter des actions The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest au cours actuel de 9.30. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.30 ou de 9.60, le 92 et le 0.43% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de GRX sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action GRX ?

Investir dans The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest implique de prendre en compte la fourchette annuelle 8.96 - 10.69 et le prix actuel 9.30. Beaucoup comparent 2.31% et -5.10% avant de passer des ordres à 9.30 ou 9.60. Consultez le graphique du cours de GRX en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust ?

Le cours le plus élevé de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust l'année dernière était 10.69. Au cours de 8.96 - 10.69, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.30 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust ?

Le cours le plus bas de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) sur l'année a été 8.96. Sa comparaison avec 9.30 et 8.96 - 10.69 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de GRX sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action GRX a-t-elle été divisée ?

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.30 et -9.97% après les opérations sur titres.

Range quotidien
9.23 9.33
Range Annuel
8.96 10.69
Clôture Précédente
9.30
Ouverture
9.26
Bid
9.30
Ask
9.60
Plus Bas
9.23
Plus Haut
9.33
Volume
92
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
2.31%
Changement à 6 Mois
-5.10%
Changement Annuel
-9.97%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC a/a
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
Fcst
Prev
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev