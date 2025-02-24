CotizacionesSecciones
Divisas / GRX
Volver a Acciones

GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest

9.30 USD 0.00 (0.00%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GRX de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.23, mientras que el máximo ha alcanzado 9.33.

Siga la dinámica de la pareja de divisas The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GRX News

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de GRX hoy?

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) se evalúa hoy en 9.30. El instrumento se negocia dentro de 9.23 - 9.33; el cierre de ayer ha sido 9.30 y el volumen comercial ha alcanzado 92. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios GRX en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest?

The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest se evalúa actualmente en 9.30. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -9.97% y USD. Monitoree los movimientos de GRX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de GRX?

Puede comprar acciones de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) al precio actual de 9.30. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 9.30 o 9.60, mientras que 92 y 0.43% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de GRX en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de GRX?

Invertir en The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest implica tener en cuenta el rango anual 8.96 - 10.69 y el precio actual 9.30. Muchos comparan 2.31% y -5.10% antes de colocar órdenes en 9.30 o 9.60. Estudie los cambios diarios de precios de GRX en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?

El precio más alto de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) en el último año ha sido 10.69. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 8.96 - 10.69, una comparación con 9.30 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?

El precio más bajo de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) para el año ha sido 8.96. La comparación con los actuales 9.30 y 8.96 - 10.69 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de GRX en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de GRX?

En el pasado, The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 9.30 y -9.97% después de las acciones corporativas.

Rango diario
9.23 9.33
Rango anual
8.96 10.69
Cierres anteriores
9.30
Open
9.26
Bid
9.30
Ask
9.60
Low
9.23
High
9.33
Volumen
92
Cambio diario
0.00%
Cambio mensual
2.31%
Cambio a 6 meses
-5.10%
Cambio anual
-9.97%
24 octubre, viernes
12:30
USD
IPC m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
CPI Básico m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPC a/a
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPC Básico a/a
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
IPC Básico no ajustado a variaciones estacionales m/m
Act.
Pronós.
Prev.
12:30
USD
Índice de Precios al Consumidor
Act.
Pronós.
Prev.
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas
Act.
Pronós.
0.694 M
Prev.
0.800 M
14:00
USD
Ventas de Viviendas Nuevas m/m
Act.
Pronós.
-1.0%
Prev.
20.5%
14:00
USD
Índice del Sentimiento del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
Pronós.
55.0
Prev.
55.0
14:00
USD
Expectativas del Consumidor de la Universidad de Michigan
Act.
Pronós.
51.2
Prev.
51.2
14:00
USD
Previsión de la Inflación de la Universidad de Michigan
Act.
Pronós.
4.6%
Prev.
4.6%
14:00
USD
Previsión de la Inflación a 5 años de la Universidad de Michigan
Act.
Pronós.
3.7%
Prev.
3.7%
17:00
USD
Recuento de Plataformas Petrolíferas de EE.UU de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
418
17:00
USD
Recuento de plataformas petrolíferas en EE.UU. de Baker Hughes
Act.
Pronós.
Prev.
548
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Crudo de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Oro de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.
19:30
USD
Posiciones Netas Especulativas de Nasdaq 100 de la CFTC
Act.
Pronós.
Prev.