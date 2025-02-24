- Visão do mercado
GRX: The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest
A taxa do GRX para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.23 e o mais alto foi 9.33.
Veja a dinâmica do par de moedas The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de GRX hoje?
Hoje The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) está avaliado em 9.30. O instrumento é negociado dentro de 9.23 - 9.33, o fechamento de ontem foi 9.30, e o volume de negociação atingiu 92. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de GRX em tempo real.
As ações de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest pagam dividendos?
Atualmente The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest está avaliado em 9.30. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -9.97% e USD. Monitore os movimentos de GRX no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de GRX?
Você pode comprar ações de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest (GRX) pelo preço atual 9.30. Ordens geralmente são executadas perto de 9.30 ou 9.60, enquanto 92 e 0.43% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de GRX no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de GRX?
Investir em The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest envolve considerar a faixa anual 8.96 - 10.69 e o preço atual 9.30. Muitos comparam 2.31% e -5.10% antes de enviar ordens em 9.30 ou 9.60. Estude as mudanças diárias de preço de GRX no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?
O maior preço de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) no último ano foi 10.69. As ações oscilaram bastante dentro de 8.96 - 10.69, e a comparação com 9.30 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust?
O menor preço de Gabelli Healthcare & Wellnessrx Trust (GRX) no ano foi 8.96. A comparação com o preço atual 9.30 e 8.96 - 10.69 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de GRX em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de GRX?
No passado The Gabelli Healthcare & Wellness Trust of Beneficial Interest passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.30 e -9.97% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.30
- Open
- 9.26
- Bid
- 9.30
- Ask
- 9.60
- Low
- 9.23
- High
- 9.33
- Volume
- 92
- Mudança diária
- 0.00%
- Mudança mensal
- 2.31%
- Mudança de 6 meses
- -5.10%
- Mudança anual
- -9.97%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- 0.694 milh
- Prév.
- 0.800 milh
- Atu.
-
- Projeç.
- -1.0%
- Prév.
- 20.5%
- Atu.
-
- Projeç.
- 55.0
- Prév.
- 55.0
- Atu.
-
- Projeç.
- 51.2
- Prév.
- 51.2
- Atu.
-
- Projeç.
- 4.6%
- Prév.
- 4.6%
- Atu.
-
- Projeç.
- 3.7%
- Prév.
- 3.7%
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 418
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 548
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.