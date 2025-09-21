GRP-UN fiyatı bugün 3.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 55.4200 ve Yüksek fiyatı olarak 56.8700 aralığında işlem gördü.

Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.