GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u
56.8700 USD 1.7350 (3.15%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GRP-UN a changé de 3.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 55.4200 et à un maximum de 56.8700.
Suivez la dynamique Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Range quotidien
55.4200 56.8700
Range Annuel
38.3700 65.6200
- Clôture Précédente
- 55.1350
- Ouverture
- 55.5400
- Bid
- 56.8700
- Ask
- 56.8730
- Plus Bas
- 55.4200
- Plus Haut
- 56.8700
- Volume
- 9
- Changement quotidien
- 3.15%
- Changement Mensuel
- 1.30%
- Changement à 6 Mois
- 22.14%
- Changement Annuel
- -5.92%
