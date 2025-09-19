通貨 / GRP-UN
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u
55.1350 USD 0.1850 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GRP-UNの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり55.1350の安値と55.4100の高値で取引されました。
Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one uダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
55.1350 55.4100
1年のレンジ
38.3700 65.6200
- 以前の終値
- 55.3200
- 始値
- 55.2200
- 買値
- 55.1350
- 買値
- 55.1380
- 安値
- 55.1350
- 高値
- 55.4100
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- -0.33%
- 1ヶ月の変化
- -1.79%
- 6ヶ月の変化
- 18.42%
- 1年の変化
- -8.79%
