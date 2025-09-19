クォートセクション
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u

55.1350 USD 0.1850 (0.33%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GRP-UNの今日の為替レートは、-0.33%変化しました。日中、通貨は1あたり55.1350の安値と55.4100の高値で取引されました。

Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one uダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
55.1350 55.4100
1年のレンジ
38.3700 65.6200
以前の終値
55.3200
始値
55.2200
買値
55.1350
買値
55.1380
安値
55.1350
高値
55.4100
出来高
4
1日の変化
-0.33%
1ヶ月の変化
-1.79%
6ヶ月の変化
18.42%
1年の変化
-8.79%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K