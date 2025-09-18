CotizacionesSecciones
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u

55.3200 USD 0.3800 (0.68%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de GRP-UN de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.3200, mientras que el máximo ha alcanzado 55.9200.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
55.3200 55.9200
Rango anual
38.3700 65.6200
Cierres anteriores
55.7000
Open
55.9200
Bid
55.3200
Ask
55.3230
Low
55.3200
High
55.9200
Volumen
2
Cambio diario
-0.68%
Cambio mensual
-1.46%
Cambio a 6 meses
18.81%
Cambio anual
-8.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B