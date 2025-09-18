Divisas / GRP-UN
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u
55.3200 USD 0.3800 (0.68%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GRP-UN de hoy ha cambiado un -0.68%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 55.3200, mientras que el máximo ha alcanzado 55.9200.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
55.3200 55.9200
Rango anual
38.3700 65.6200
- Cierres anteriores
- 55.7000
- Open
- 55.9200
- Bid
- 55.3200
- Ask
- 55.3230
- Low
- 55.3200
- High
- 55.9200
- Volumen
- 2
- Cambio diario
- -0.68%
- Cambio mensual
- -1.46%
- Cambio a 6 meses
- 18.81%
- Cambio anual
- -8.49%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B