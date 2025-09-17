Валюты / GRP-UN
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u
55.7000 USD 0.2900 (0.52%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GRP-UN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.7000, а максимальная — 56.0200.
Следите за динамикой Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
55.7000 56.0200
Годовой диапазон
38.3700 65.6200
- Предыдущее закрытие
- 55.9900
- Open
- 56.0200
- Bid
- 55.7000
- Ask
- 55.7030
- Low
- 55.7000
- High
- 56.0200
- Объем
- 3
- Дневное изменение
- -0.52%
- Месячное изменение
- -0.78%
- 6-месячное изменение
- 19.63%
- Годовое изменение
- -7.86%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.