GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u

55.7000 USD 0.2900 (0.52%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GRP-UN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.7000, а максимальная — 56.0200.

Следите за динамикой Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
55.7000 56.0200
Годовой диапазон
38.3700 65.6200
Предыдущее закрытие
55.9900
Open
56.0200
Bid
55.7000
Ask
55.7030
Low
55.7000
High
56.0200
Объем
3
Дневное изменение
-0.52%
Месячное изменение
-0.78%
6-месячное изменение
19.63%
Годовое изменение
-7.86%
