Курс GRP-UN за сегодня изменился на -0.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 55.7000, а максимальная — 56.0200.

Следите за динамикой Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.