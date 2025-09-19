KurseKategorien
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u

55.1350 USD 0.1850 (0.33%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GRP-UN hat sich für heute um -0.33% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 55.1350 bis zu einem Hoch von 55.4100 gehandelt.

Verfolgen Sie die Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
55.1350 55.4100
Jahresspanne
38.3700 65.6200
Vorheriger Schlusskurs
55.3200
Eröffnung
55.2200
Bid
55.1350
Ask
55.1380
Tief
55.1350
Hoch
55.4100
Volumen
4
Tagesänderung
-0.33%
Monatsänderung
-1.79%
6-Monatsänderung
18.42%
Jahresänderung
-8.79%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K