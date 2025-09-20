Valute / GRP-UN
GRP-UN: Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u
56.8700 USD 1.7350 (3.15%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GRP-UN ha avuto una variazione del 3.15% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 55.4200 e ad un massimo di 56.8700.
Segui le dinamiche di Granite Real Estate Inc Stapled Units, each consisting of one u. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
55.4200 56.8700
Intervallo Annuale
38.3700 65.6200
- Chiusura Precedente
- 55.1350
- Apertura
- 55.5400
- Bid
- 56.8700
- Ask
- 56.8730
- Minimo
- 55.4200
- Massimo
- 56.8700
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- 3.15%
- Variazione Mensile
- 1.30%
- Variazione Semestrale
- 22.14%
- Variazione Annuale
- -5.92%
20 settembre, sabato