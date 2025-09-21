FiyatlarBölümler
Dövizler / GREEL
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026

9.8300 USD 0.0400 (0.41%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

GREEL fiyatı bugün 0.41% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 9.6101 ve Yüksek fiyatı olarak 9.9000 aralığında işlem gördü.

Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
9.6101 9.9000
Yıllık aralık
6.3300 11.1500
Önceki kapanış
9.7900
Açılış
9.8000
Satış
9.8300
Alış
9.8330
Düşük
9.6101
Yüksek
9.9000
Hacim
32
Günlük değişim
0.41%
Aylık değişim
12.23%
6 aylık değişim
47.60%
Yıllık değişim
10.70%
21 Eylül, Pazar