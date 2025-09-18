Divisas / GREEL
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026
9.6500 USD 0.0478 (0.49%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GREEL de hoy ha cambiado un -0.49%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 9.6500, mientras que el máximo ha alcanzado 9.8600.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
9.6500 9.8600
Rango anual
6.3300 11.1500
- Cierres anteriores
- 9.6978
- Open
- 9.8600
- Bid
- 9.6500
- Ask
- 9.6530
- Low
- 9.6500
- High
- 9.8600
- Volumen
- 6
- Cambio diario
- -0.49%
- Cambio mensual
- 10.18%
- Cambio a 6 meses
- 44.89%
- Cambio anual
- 8.67%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B