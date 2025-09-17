КотировкиРазделы
Валюты / GREEL
Назад в Рынок акций США

GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026

9.6978 USD 0.1577 (1.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GREEL за сегодня изменился на 1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.6001, а максимальная — 9.9100.

Следите за динамикой Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Дневной диапазон
9.6001 9.9100
Годовой диапазон
6.3300 11.1500
Предыдущее закрытие
9.5401
Open
9.7200
Bid
9.6978
Ask
9.7008
Low
9.6001
High
9.9100
Объем
10
Дневное изменение
1.65%
Месячное изменение
10.72%
6-месячное изменение
45.61%
Годовое изменение
9.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.