Валюты / GREEL
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026
9.6978 USD 0.1577 (1.65%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GREEL за сегодня изменился на 1.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.6001, а максимальная — 9.9100.
Следите за динамикой Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
9.6001 9.9100
Годовой диапазон
6.3300 11.1500
- Предыдущее закрытие
- 9.5401
- Open
- 9.7200
- Bid
- 9.6978
- Ask
- 9.7008
- Low
- 9.6001
- High
- 9.9100
- Объем
- 10
- Дневное изменение
- 1.65%
- Месячное изменение
- 10.72%
- 6-месячное изменение
- 45.61%
- Годовое изменение
- 9.21%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.