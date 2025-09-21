Valute / GREEL
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026
9.8300 USD 0.0400 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GREEL ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.6101 e ad un massimo di 9.9000.
Segui le dinamiche di Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
9.6101 9.9000
Intervallo Annuale
6.3300 11.1500
- Chiusura Precedente
- 9.7900
- Apertura
- 9.8000
- Bid
- 9.8300
- Ask
- 9.8330
- Minimo
- 9.6101
- Massimo
- 9.9000
- Volume
- 32
- Variazione giornaliera
- 0.41%
- Variazione Mensile
- 12.23%
- Variazione Semestrale
- 47.60%
- Variazione Annuale
- 10.70%
21 settembre, domenica