Valute / GREEL
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026

9.8300 USD 0.0400 (0.41%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio GREEL ha avuto una variazione del 0.41% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.6101 e ad un massimo di 9.9000.

Segui le dinamiche di Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
9.6101 9.9000
Intervallo Annuale
6.3300 11.1500
Chiusura Precedente
9.7900
Apertura
9.8000
Bid
9.8300
Ask
9.8330
Minimo
9.6101
Massimo
9.9000
Volume
32
Variazione giornaliera
0.41%
Variazione Mensile
12.23%
Variazione Semestrale
47.60%
Variazione Annuale
10.70%
21 settembre, domenica