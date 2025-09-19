クォートセクション
通貨 / GREEL
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026

9.7900 USD 0.1400 (1.45%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GREELの今日の為替レートは、1.45%変化しました。日中、通貨は1あたり9.6001の安値と9.9273の高値で取引されました。

Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
9.6001 9.9273
1年のレンジ
6.3300 11.1500
以前の終値
9.6500
始値
9.7900
買値
9.7900
買値
9.7930
安値
9.6001
高値
9.9273
出来高
31
1日の変化
1.45%
1ヶ月の変化
11.78%
6ヶ月の変化
47.00%
1年の変化
10.25%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K