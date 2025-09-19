Währungen / GREEL
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026
9.7900 USD 0.1400 (1.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GREEL hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.6001 bis zu einem Hoch von 9.9273 gehandelt.
Verfolgen Sie die Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
9.6001 9.9273
Jahresspanne
6.3300 11.1500
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.6500
- Eröffnung
- 9.7900
- Bid
- 9.7900
- Ask
- 9.7930
- Tief
- 9.6001
- Hoch
- 9.9273
- Volumen
- 31
- Tagesänderung
- 1.45%
- Monatsänderung
- 11.78%
- 6-Monatsänderung
- 47.00%
- Jahresänderung
- 10.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K