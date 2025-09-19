KurseKategorien
GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026

9.7900 USD 0.1400 (1.45%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GREEL hat sich für heute um 1.45% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.6001 bis zu einem Hoch von 9.9273 gehandelt.

Verfolgen Sie die Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
9.6001 9.9273
Jahresspanne
6.3300 11.1500
Vorheriger Schlusskurs
9.6500
Eröffnung
9.7900
Bid
9.7900
Ask
9.7930
Tief
9.6001
Hoch
9.9273
Volumen
31
Tagesänderung
1.45%
Monatsänderung
11.78%
6-Monatsänderung
47.00%
Jahresänderung
10.25%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K