GREEL: Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026

9.8300 USD 0.0400 (0.41%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de GREEL a changé de 0.41% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.6101 et à un maximum de 9.9000.

Suivez la dynamique Greenidge Generation Holdings Inc - 8.50% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
9.6101 9.9000
Range Annuel
6.3300 11.1500
Clôture Précédente
9.7900
Ouverture
9.8000
Bid
9.8300
Ask
9.8330
Plus Bas
9.6101
Plus Haut
9.9000
Volume
32
Changement quotidien
0.41%
Changement Mensuel
12.23%
Changement à 6 Mois
47.60%
Changement Annuel
10.70%
20 septembre, samedi