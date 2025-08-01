Dövizler / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
13.68 USD 0.17 (1.23%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GOOS fiyatı bugün -1.23% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.61 ve Yüksek fiyatı olarak 13.83 aralığında işlem gördü.
Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Günlük aralık
13.61 13.83
Yıllık aralık
6.73 15.42
- Önceki kapanış
- 13.85
- Açılış
- 13.75
- Satış
- 13.68
- Alış
- 13.98
- Düşük
- 13.61
- Yüksek
- 13.83
- Hacim
- 746
- Günlük değişim
- -1.23%
- Aylık değişim
- 6.63%
- 6 aylık değişim
- 70.79%
- Yıllık değişim
- 9.18%
21 Eylül, Pazar