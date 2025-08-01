Devises / GOOS
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
13.68 USD 0.17 (1.23%)
Secteur: Consommateur Cyclique Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GOOS a changé de -1.23% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 13.61 et à un maximum de 13.83.
Suivez la dynamique Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GOOS Nouvelles
- Canada Goose (GOOS) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Is Trending Stock Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) a Buy Now?
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Canada Goose (GOOS) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- TD Cowen is bullish on Canada Goose’s product revamp
- Nvidia Crushes Earnings – and Falls?
- Canada Goose stock price target raised to $16 from $12 at TD Cowen
- Canada Goose Holdings Stock Sees RS Rating Fly Higher
- Canada Goose stock rating upgraded by Williams Trading on buyout offers
- Canada Goose: Sales Acceleration And Buyout Potential (Upgrade) (NYSE:GOOS)
- Why Canada Goose (GOOS) Stock Is Surging Wednesday - Canada Goose Holdings (NYSE:GOOS)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Canada Goose stock soars after CNBC report on take-private bids
- Nvidia, Kohl’s and MongoDB rise premarket; JM Smucker falls
- TSX seen higher; Nvidia results to drive sentimentr
- Wall St futures flat in countdown to Nvidia results
- Canada Goose receives take-private bids valuing it roughly at $1.4 billion, CNBC reports
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades Canada Goose stock rating to Outperform on brand momentum
- Is Most-Watched Stock Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Worth Betting on Now?
- TJX's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Comparable Sales Up 4%
- Canada Goose shareholders elect all director nominees at annual meeting
- Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Range quotidien
13.61 13.83
Range Annuel
6.73 15.42
- Clôture Précédente
- 13.85
- Ouverture
- 13.75
- Bid
- 13.68
- Ask
- 13.98
- Plus Bas
- 13.61
- Plus Haut
- 13.83
- Volume
- 746
- Changement quotidien
- -1.23%
- Changement Mensuel
- 6.63%
- Changement à 6 Mois
- 70.79%
- Changement Annuel
- 9.18%
20 septembre, samedi