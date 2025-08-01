Währungen / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
13.71 USD 0.14 (1.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GOOS hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.61 bis zu einem Hoch von 13.83 gehandelt.
Verfolgen Sie die Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GOOS News
- Canada Goose (GOOS) Stock Slides as Market Rises: Facts to Know Before You Trade
- Is Trending Stock Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) a Buy Now?
- From Skechers to Foot Locker: Tariff chaos spurs record-high footwear, apparel deals
- Canada Goose (GOOS) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- TD Cowen is bullish on Canada Goose’s product revamp
- Nvidia Crushes Earnings – and Falls?
- Canada Goose stock price target raised to $16 from $12 at TD Cowen
- Canada Goose Holdings Stock Sees RS Rating Fly Higher
- Canada Goose stock rating upgraded by Williams Trading on buyout offers
- Canada Goose: Sales Acceleration And Buyout Potential (Upgrade) (NYSE:GOOS)
- Why Canada Goose (GOOS) Stock Is Surging Wednesday - Canada Goose Holdings (NYSE:GOOS)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Canada Goose stock soars after CNBC report on take-private bids
- Nvidia, Kohl’s and MongoDB rise premarket; JM Smucker falls
- TSX seen higher; Nvidia results to drive sentimentr
- Wall St futures flat in countdown to Nvidia results
- Canada Goose receives take-private bids valuing it roughly at $1.4 billion, CNBC reports
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades Canada Goose stock rating to Outperform on brand momentum
- Is Most-Watched Stock Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Worth Betting on Now?
- TJX's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Comparable Sales Up 4%
- Canada Goose shareholders elect all director nominees at annual meeting
- Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
13.61 13.83
Jahresspanne
6.73 15.42
- Vorheriger Schlusskurs
- 13.85
- Eröffnung
- 13.75
- Bid
- 13.71
- Ask
- 14.01
- Tief
- 13.61
- Hoch
- 13.83
- Volumen
- 437
- Tagesänderung
- -1.01%
- Monatsänderung
- 6.86%
- 6-Monatsänderung
- 71.16%
- Jahresänderung
- 9.42%
