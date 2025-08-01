KurseKategorien
Währungen / GOOS
Zurück zum Aktien

GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares

13.71 USD 0.14 (1.01%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von GOOS hat sich für heute um -1.01% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 13.61 bis zu einem Hoch von 13.83 gehandelt.

Verfolgen Sie die Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

GOOS News

Tagesspanne
13.61 13.83
Jahresspanne
6.73 15.42
Vorheriger Schlusskurs
13.85
Eröffnung
13.75
Bid
13.71
Ask
14.01
Tief
13.61
Hoch
13.83
Volumen
437
Tagesänderung
-1.01%
Monatsänderung
6.86%
6-Monatsänderung
71.16%
Jahresänderung
9.42%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K