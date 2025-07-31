货币 / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
14.02 USD 0.11 (0.78%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GOOS汇率已更改-0.78%。当日，交易品种以低点13.97和高点14.35进行交易。
关注Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
13.97 14.35
年范围
6.73 15.42
- 前一天收盘价
- 14.13
- 开盘价
- 14.14
- 卖价
- 14.02
- 买价
- 14.32
- 最低价
- 13.97
- 最高价
- 14.35
- 交易量
- 766
- 日变化
- -0.78%
- 月变化
- 9.28%
- 6个月变化
- 75.03%
- 年变化
- 11.89%
