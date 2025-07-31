QuotesSections
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares

14.13 USD 0.12 (0.84%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar

GOOS exchange rate has changed by -0.84% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 13.96 and at a high of 14.22.

Follow Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.

Daily Range
13.96 14.22
Year Range
6.73 15.42
Previous Close
14.25
Open
14.20
Bid
14.13
Ask
14.43
Low
13.96
High
14.22
Volume
687
Daily Change
-0.84%
Month Change
10.13%
6 Months Change
76.40%
Year Change
12.77%
