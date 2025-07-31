Currencies / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
14.13 USD 0.12 (0.84%)
Sector: Consumer Cyclical Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
GOOS exchange rate has changed by -0.84% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 13.96 and at a high of 14.22.
Follow Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
GOOS News
- Canada Goose (GOOS) Sees a More Significant Dip Than Broader Market: Some Facts to Know
- TD Cowen is bullish on Canada Goose’s product revamp
- Nvidia Crushes Earnings – and Falls?
- Canada Goose stock price target raised to $16 from $12 at TD Cowen
- Canada Goose Holdings Stock Sees RS Rating Fly Higher
- Canada Goose stock rating upgraded by Williams Trading on buyout offers
- Canada Goose: Sales Acceleration And Buyout Potential (Upgrade) (NYSE:GOOS)
- Why Canada Goose (GOOS) Stock Is Surging Wednesday - Canada Goose Holdings (NYSE:GOOS)
- Kohl's Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins MongoDB, Canada Goose, Donaldson Company And Other Big Stocks Moving Higher On Wednesday - Aspen Insurance Hldgs (NYSE:AHL), Coty (NYSE:COTY)
- Canada Goose stock soars after CNBC report on take-private bids
- Nvidia, Kohl’s and MongoDB rise premarket; JM Smucker falls
- TSX seen higher; Nvidia results to drive sentimentr
- Wall St futures flat in countdown to Nvidia results
- Canada Goose receives take-private bids valuing it roughly at $1.4 billion, CNBC reports
- Baird upgrades Canada Goose, VF and Rocky Brands on improving outlook
- Baird upgrades Canada Goose stock rating to Outperform on brand momentum
- Is Most-Watched Stock Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Worth Betting on Now?
- TJX's Q2 Earnings and Sales Beat Estimates, Comparable Sales Up 4%
- Canada Goose shareholders elect all director nominees at annual meeting
- Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
- Canada Goose shares tumble as earnings miss overshadows revenue beat
- Canada Goose (GOOS) Reports Q1 Loss, Beats Revenue Estimates
- Luxury parka maker Canada Goose posts bigger quarterly loss than expected
Daily Range
13.96 14.22
Year Range
6.73 15.42
- Previous Close
- 14.25
- Open
- 14.20
- Bid
- 14.13
- Ask
- 14.43
- Low
- 13.96
- High
- 14.22
- Volume
- 687
- Daily Change
- -0.84%
- Month Change
- 10.13%
- 6 Months Change
- 76.40%
- Year Change
- 12.77%
