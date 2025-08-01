Valute / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
13.68 USD 0.17 (1.23%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GOOS ha avuto una variazione del -1.23% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.61 e ad un massimo di 13.83.
Segui le dinamiche di Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
GOOS News
Intervallo Giornaliero
13.61 13.83
Intervallo Annuale
6.73 15.42
- Chiusura Precedente
- 13.85
- Apertura
- 13.75
- Bid
- 13.68
- Ask
- 13.98
- Minimo
- 13.61
- Massimo
- 13.83
- Volume
- 746
- Variazione giornaliera
- -1.23%
- Variazione Mensile
- 6.63%
- Variazione Semestrale
- 70.79%
- Variazione Annuale
- 9.18%
21 settembre, domenica