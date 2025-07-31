Валюты / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
14.13 USD 0.12 (0.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GOOS за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.96, а максимальная — 14.22.
Следите за динамикой Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GOOS
Дневной диапазон
13.96 14.22
Годовой диапазон
6.73 15.42
- Предыдущее закрытие
- 14.25
- Open
- 14.20
- Bid
- 14.13
- Ask
- 14.43
- Low
- 13.96
- High
- 14.22
- Объем
- 687
- Дневное изменение
- -0.84%
- Месячное изменение
- 10.13%
- 6-месячное изменение
- 76.40%
- Годовое изменение
- 12.77%
