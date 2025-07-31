КотировкиРазделы
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares

14.13 USD 0.12 (0.84%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс GOOS за сегодня изменился на -0.84%. При этом минимальная цена на торгах достигала 13.96, а максимальная — 14.22.

Следите за динамикой Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости GOOS

Дневной диапазон
13.96 14.22
Годовой диапазон
6.73 15.42
Предыдущее закрытие
14.25
Open
14.20
Bid
14.13
Ask
14.43
Low
13.96
High
14.22
Объем
687
Дневное изменение
-0.84%
Месячное изменение
10.13%
6-месячное изменение
76.40%
Годовое изменение
12.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.