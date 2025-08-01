クォートセクション
通貨 / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares

13.85 USD 0.17 (1.21%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GOOSの今日の為替レートは、-1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり13.85の安値と14.11の高値で取引されました。

Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

1日のレンジ
13.85 14.11
1年のレンジ
6.73 15.42
以前の終値
14.02
始値
14.04
買値
13.85
買値
14.15
安値
13.85
高値
14.11
出来高
951
1日の変化
-1.21%
1ヶ月の変化
7.95%
6ヶ月の変化
72.91%
1年の変化
10.53%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K