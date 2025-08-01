通貨 / GOOS
GOOS: Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Shares
13.85 USD 0.17 (1.21%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GOOSの今日の為替レートは、-1.21%変化しました。日中、通貨は1あたり13.85の安値と14.11の高値で取引されました。
Canada Goose Holdings Inc Subordinate Voting Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
13.85 14.11
1年のレンジ
6.73 15.42
- 以前の終値
- 14.02
- 始値
- 14.04
- 買値
- 13.85
- 買値
- 14.15
- 安値
- 13.85
- 高値
- 14.11
- 出来高
- 951
- 1日の変化
- -1.21%
- 1ヶ月の変化
- 7.95%
- 6ヶ月の変化
- 72.91%
- 1年の変化
- 10.53%
