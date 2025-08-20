Dövizler / GO
GO: Grocery Outlet Holding Corp
16.55 USD 0.42 (2.47%)
Sektör: Tüketici - İstikrarlı Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GO fiyatı bugün -2.47% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.38 ve Yüksek fiyatı olarak 16.98 aralığında işlem gördü.
Grocery Outlet Holding Corp hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GO haberleri
Günlük aralık
16.38 16.98
Yıllık aralık
10.26 21.68
- Önceki kapanış
- 16.97
- Açılış
- 16.94
- Satış
- 16.55
- Alış
- 16.85
- Düşük
- 16.38
- Yüksek
- 16.98
- Hacim
- 5.628 K
- Günlük değişim
- -2.47%
- Aylık değişim
- -8.46%
- 6 aylık değişim
- 18.89%
- Yıllık değişim
- -5.37%
21 Eylül, Pazar